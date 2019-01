L'Union européenne réticente sur la fusion entre Alstom et Siemens

Depuis des mois, le Français Alstom et l'Allemand Siemens veulent fusionner pour faire face à la concurrence chinoise, mais l'Europe est encore réticente. La Commission européenne redoute l'apparition "d'un quasi-monopole européen qui pratiquerait des prix élevés", nous explique l'économiste Élie Cohen. Bruxelles rendra sa décision le 18 février.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.