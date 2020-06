L'utilisation d'un vaccin contre le Covid-19 autorisée au sein de l'armée chinoise

Un vaccin contre le Covid-19 bientôt d'actualité ? La Commission militaire centrale, institution à laquelle est soumise l'armée chinoise, a en tout cas donné son aval à l'utilisation sur les militaires du pays d'une injection élaborée récemment. Ce vaccin a été conçu conjointement par un institut de recherche militaire et une compagnie pharmaceutique, CanSinoBIO.

Dans un communiqué, la société a constaté avec satisfaction que "les données des essais cliniques ont montré un bon profil de sécurité et des niveaux élevés de réponse immunitaire humorale et cellulaire". Elle n'est en revanche pas en mesure de se prononcer sur une éventuelle future vente au grand public. Le ministère de la Défense chinois n'a pas non plus voulu préciser si une campagne de vaccination massive allait être mise en place sur les 2 millions de militaires chinois.