La Barbade dit "good bye" à la couronne d'Angleterre en élisant sa première présidente, Rihanna nommée ambassadrice

ÉLECTIONS - Treize mois après avoir annoncé s'affranchir de la sujétion à la Couronne britannique pour devenir une république, la Barbade, micro-État des Caraïbes, a élu la première présidente de son histoire. Elle prêtera serment le 30 novembre.

C'est un événement historique. Elizabeth II a perdu sa souveraineté sur la Barbade, l'un des derniers royaumes du Commonwealth, qui sont d'anciennes colonies britanniques devenues indépendantes. C'est désormais Sandra Mason, 72 ans, élue mercredi 21 octobre au suffrage universel indirect qui présidera aux destinées de ce micro-État des Caraïbes.

Sandra Mason était jusque-là Gouverneure-générale de l'île, c'est-à-dire la représentante officielle de la reine d'Angleterre. Sa prestation de serment se déroulera le 30 novembre, jour où cet État deviendra officiellement une république. "Ayant obtenu son indépendance il y a plus d'un demi-siècle, notre pays ne peut nourrir aucun doute sur ses capacités à s'autogérer", avait-elle notamment justifié. En septembre 2020, lorsque Sandra Mason avait annoncé le divorce constitutionnel entre la Barbade et la couronne britannique, Buckingham Palace avait réagi en indiquant que cette décision relevait "des autorités et de la population de la Barbade". Le gouvernement britannique avait quant à lui affirmé que les relations diplomatiques entre l’État insulaire et le Royaume-Uni ne seraient pas rompues.

Rihanna nommée ambassadrice

Ile la plus orientale des Caraïbes, à 300 km du Venezuela, la Barbade est aussi la terre natale de la superstar mondiale Rihanna. La chanteuse, probablement une des seules personnes sur Terre à être plus connue que son pays, a d'ailleurs été officiellement nommée ambassadrice de l'État insulaire, chargée d'en favoriser le tourisme, l'éducation et les investissements. Couvrant seulement 430 km², l'île comptait 287.000 habitants en 2019 selon la Banque mondiale. Dès le 1er décembre, des modifications vont concerner certaines institutions. Les forces de l’ordre appelées "Royal Barbados Police Force" vont par exemple devenir "Barbados Police Service", selon Martinique la1ère.

La Barbade, perle touristique des petites Antilles, est particulièrement prisée par la haute société anglo-saxonne. Cet événement intéresse donc tout particulièrement la presse britannique qui craint que d'autres pays du Commonwealth suivent bientôt la même voie. The Guardian explique par exemple que "la Barbade n'est pas le premier pays des Caraïbes à abandonner la reine. La Guyane l'a fait en 1970, quatre ans après avoir obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne, et a été suivie par Trinité-et-Tobago en 1976 et, deux ans plus tard, par la Dominique. La Barbade n'est peut-être pas non plus la dernière. Sa décision de devenir une république a amplifié un débat de longue date en Jamaïque sur la question de savoir si elle devrait également se détourner de la monarchie".

