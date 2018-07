La Britannique empoisonnée au Novitchok est morte

Contaminée par l’agent innervant Novitchok en même temps que son compagnon et hospitalisée il y a huit jours, Dawn Sturgess est morte, ce dimanche soir. Agée de 44 ans, elle avait été admise dans un état critique à l’hôpital de Salisbury, où son ami Charlie Rowney est lui toujours dans une état grave. Les deux Britanniques avaient été empoisonnés après avoir touché "un objet contaminé".





Au même moment qu’il a dévoilé l’information, Scotland Yard a précisé qu’une enquête était ouverte pour meurtre. La Première ministre Theresa May a aussitôt réagi en se déclarant "horrifiée et choquée par la mort de Dawn Sturgess. […] La police et les agents de sécurité travaillent pour établir les faits de manière urgente".