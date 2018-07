La Californie ravagée par des incendies meurtriers

Le feu le plus important a recouvert 42 000 hectares au nord de San Francisco. Les avions ont largué des produits pour retarder l'avancée des flammes. Des bombes à eau ont également été utilisées pour éteindre les foyers. Plus de 12 00 pompiers ont été mobilisés, mais impossible pour le moment de contenir le feu. Huit personnes auraient trouvé la mort dont deux enfants de quatre et cinq ans, ainsi que leur arrière grand-mère.



