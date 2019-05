La Cavalcade Sarde, l'une des fêtes populaires de la Sardaigne

La Sardaigne célèbre "la Cavalcade Sarde de Sassari", sa fête folklorique depuis 70 ans. C'est un rendez-vous incontournable de la culture sarde. L'événement est riche en couleurs et est toujours rythmé par l'accordéon. Cette année 2019, près de 2 500 personnes ont participé au défilé, tous vêtus de costumes traditionnels. Les danses traditionnelles et les adorables chevaux ne sont pas en reste.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.