La chanteuse pro-Trump Joy Villa accuse son ex-directeur de campagne d'agression sexuelle

Il aurait eu à son égard des gestes totalement déplacés. La chanteuse Joy Villa a accusé l’ancien directeur de campagne du président américain Donald Trump de lui avoir donné une claque sur les fesses à plusieurs reprises lors d’une soirée à l’hôtel Trump International de Washington en novembre dernier, d'après le site d’information Politico.



"Voici la photo de Corey Lewandowski avant qu'il ne me mette une fessée. Je lui ai dit d'arrêter et il l'a refait", a-t-elle déclaré sur Twitter. "J'ai été choquée et embarrassée par son comportement", a dénoncé la femme âgée de 26 ans.