La chemise hawaïenne fait un retour en force cet été

C'est la grande tendance de l'été. De Marseille à Washington, la chemise hawaïenne refait surface. Nous nous sommes rendus sur son lieu de naissance à Hawaï, où tout le monde la porte fièrement. Industrialisée dans les années 1930, la chemisette à fleurs représente la deuxième économie pour l'archipel, derrière le tourisme, avec 430 millions d'euros de revenus par an.



