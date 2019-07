La Chine a-t-elle ordonné que les restaurants halal retirent leurs symboles musulmans ?

L'information, toutefois, mérite d'être replacée dans son contexte. Alors quel est-il ? En Chine, le contrôle des religions n'est pas chose nouvelle. En février 2018 est entrée en vigueur une réglementation dont le but était de limiter les pratiques culturelles ne se conformant pas aux "réalités chinoises". Dans ses éléments de langage, le Parti communiste chinois ajoutait également vouloir "faire barrage à l’extrémisme" et combattre tout ce qui pourrait nuire à la "sécurité nationale".





Ainsi, cette réglementation a permis à l'Etat d'interdire les dons provenant de l'étranger sur des événements non explicitement autorisés et de limiter l'ouverture d'écoles confessionnelles. Si l'Islam est particulièrement visée, c'est qu'il existe un passif historique important, dans la province du Xinjiang, entre Pékin et la communauté des Ouïghours, minorité turcophone de confession musulmane. Une répression qui ne laisse pas la communauté internationale indifférente. Plusieurs ONG et même l'ONU ont dénoncé l'internement forcé dans des "camps de déradicalisation" de centaines de milliers d'Ouïgours.