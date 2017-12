La Chine, le supermarché du Père Noël

Le made in China est toujours en plein essor. Boules, guirlandes, sapins en plastique... La quasi-totalité des décorations de Noël est fabriquée en Chine. Nos équipes se sont rendus à Yiwu, une ville au sud de Shanghai, où se trouve un immense marché de vente en gros. 75 000 boutiques, regroupées sur une surface de plus de six millions de mètres carrés, y vendent de tout. Une grande partie des décorations de Noël vendus en France proviennent de ce marché.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 22/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara, sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 22 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.