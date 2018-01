La Chine veut recréer la route de la soie

La Chine, deuxième puissance économique mondiale, exporte une grande partie de sa production. L'ambition des dirigeants chinois est de recréer la mythique route de la soie. L'un des points de départ des produits made in China est une mégalopole de 30 millions d'habitants, Chongqing.



