La chrétienne Asia Bibi a quitté le Pakistan, six mois après son acquittement pour blasphème

"C'est un grand soulagement que cette épreuve honteuse soit enfin arrivée à son terme et que Asia Bibi et sa famille soient en sécurité", a déclaré Omar Waraich, directeur adjoint du programme Asie du Sud d'Amnesty International. "Elle n'aurait jamais dû être emprisonnée, et encore moins subir les menaces constantes qui pèsent sur sa vie", a-t-il poursuivi, appelant à "abroger" la loi sur le blasphème au Pakistan.