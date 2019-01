La chronique de FX Pietri : Affaire Ghosn, un complot japonais ?

Depuis sa prison japonaise, l'ancien PDG de Renault et de Nissan crie au complot et à la trahison. Depuis le début de l'affaire, cette idée n'a pas été écartée. Deux hypothèses sont avancées. D'abord, Nissan supporterait de moins en moins la part prépondérante de Renault dans l'alliance. Puis, les Japonais ne verraient pas d'un bon œil que l'Etat soit le premier actionnaire de Renault. Cette histoire de complot est-elle crédible ?



