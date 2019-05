La chronique de FX Pietri : Chine/Etats-Unis, votre portable en otage

Le bras de fer entre la Chine et les Etats-Unis se poursuit. Le numéro deux mondial du smartphone, Huawei, s'est vu interdire l'utilisation de tous les services d'Android sous prétexte que celui-ci est soupçonné d'espionnage par les Etats-Unis. L'idée est de toucher au cœur l'une des plus emblématiques entreprises chinoises. "Google devient le bras armé de Donad Trump dans sa guerre commerciale contre la Chine... C'est un coup très dur pour le fabriquant chinois", affirme François-Xavier Pietri. Que cela implique-t-il pour les utilisateurs de smartphone Huawei ?





Ce mardi 21 mai 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle des sanctions infligées par les Etats-Unis au fabricant de smartphone chinois Huawei. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 21/05/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.