La chronique de FX Pietri : Ghosn, et si c'était un complot ?

Au Japon, Carlos Ghosn a été une nouvelle fois interpellé ce jeudi matin à sa résidence surveillée. Lors de son interview exclusive sur TF1/LCI, l'ex-patron de Renault et Nissan nous fait part des causes de son arrestation. Qu'a-t-il dit ? Est-il victime d'un complot ?



Ce jeudi 4 avril 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle de la nouvelle arrestation de Carlos Ghosn au Japon. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 04/04/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.