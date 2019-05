La chronique de FX Pietri : La fusion de Renault-Fiat Chrysler est-elle un projet fou ?

Le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler a proposé à son homologue français Renault une fusion à parité hier. Le rapprochement semble en bonne voie et est suivi de près par le gouvernement français. Une gigafusion qui va secouer le monde de l'automobile. Ce mariage pourrait dégager un chiffre d'affaires mondial de près de 170 milliards d'euros. Est-ce un bon projet ? Quels sont les enjeux de cette fusion ?



Ce mardi 28 mai 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle de l'éventuel rapprochement entre Renault et Fiat Chrysler. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 28/05/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.