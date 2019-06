La chronique de FX Pietri : Le Bourget, Airbus en force ?

La 53ème édition du Salon du Bourget a été inaugurée ce 17 juin 2019. Une occasion de peser la rivalité entre Airbus et Boeing. D'un côté, Airbus a fanfaronné en ce qui concerne les annonces. Le constructeur européen a dévoilé son nouveau modèle A321 XLR. D'un autre côté, il y a Boeing qui doit gérer la crise de ces 737 Max. Au-delà de cette compétition, "il y a un contexte économique qui est difficile, l'ambiance commerciale est glaciale", a expliqué François-Xavier Pietri.



Ce lundi 17 juin 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle du Salon du Bourget qui a été inauguré ce 17 juin 2019. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 17/06/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.