La Chronique éco : Pourquoi la croissance est-elle menacée ?

La croissance mondiale va mal. "Ce qui la caractérise, c'est qu'elle est fragile et qu'elle est menacée", s'est inquiétée la future présidente de la BCE, Christine Lagarde. Selon l'OCDE, l'incertitude du Brexit, le bras de fer entre les Etats-Unis et la Chine, et le choc pétrolier seraient les signaux d'alerte. Par contre, le pays tire plutôt bien son épingle du jeu dans ce paysage, avec une croissance de 1,2% en 2020.



Ce vendredi 20 septembre 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique "L'éco", parle de la croissance mondiale et des raisons de son ralentissement.