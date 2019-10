La Chronique éco : Votre banque va-t-elle disparaître ?

L'ECO - Ce mardi, la situation des banques dans le monde inquiète. Selon une étude du cabinet McKinsey, certaines d'entre elles pourraient être amenées à disparaître.

Le cabinet américain McKinsey a étudié la situation des banques dans le monde. Sur 1 000 banques analysées, 354 seraient menacées de disparition. Leur rentabilité est notamment mise en cause. En effet, les taux d'intérêts très bas ont conduit à une perte de revenu pour ces dernières. De plus, nombreuses d'entre elles ont octroyé des crédits à des entreprises et des particuliers peu solvables qui risquent de ne pas rembourser leur prêt. Qu'en est-il de la situation des banques françaises ?



