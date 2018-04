La chute de Bill Cosby, reconnu coupable d'agression sexuelle

Andrea Constand était présente dans la salle lors de l'énoncé du verdict après 14 heures de délibération. A l'audience, elle avait raconté son dîner avec l'animateur. Bill Cosby l'avait invitée à son domicile de Cheltenham (est), lui avait demandé de prendre trois pilules, pour se "détendre". Elle lui demande alors si ces pilules sont des plantes, le créateur du "Cosby Show" aurait acquiescé, selon elle. "Je vous crois", lui a-t-elle répondu, avant d'avaler les pilules.





Une demi-heure plus tard, l'ancienne basketteuse, alors âgée de 30 ans, ne parvenait plus à s'exprimer normalement, voyait double et ne réussissait pas à se lever. Après une brève perte de connaissance, elle se réveillait, alors que Bill Cosby se livrait à des attouchements sur elle, au niveau de la poitrine et du sexe, selon son témoignage. "J'essayais de remuer les mains, les jambes, mais j'étais paralysée, a-t-elle expliqué, d'une voix soudainement brisée. Je voulais que ça s'arrête."





D'autres femmes ont également témoigné au procès Cosby - y compris celles pour qui les faits étaient prescris.





Une ancienne mannequin Janice Dickinson a raconté le même procédé. Cette grande femme brune de 1,78 m a été l'une des premières célébrités du mannequinat, des podiums à la couverture du prestigieux "Vogue", au point de gagner plusieurs centaines de milliers de dollars par an au tout début des années 80.