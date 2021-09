La Corée du Nord a testé avec succès un nouveau "missile de croisière longue portée"

La Corée du Nord avait pourtant donné des signes de bonne volonté la semaine dernière avec une parade de tracteurs et de camions de pompier, plutôt que des habituels chars d'assaut et missiles, pour son troisième défilé en moins d'un an. Pyongyang a utilisé les défilés militaires à plusieurs reprises par le passé pour envoyer des messages à l'étranger et à sa propre population, généralement lors de certains anniversaires.

Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies interdisent à la Corée du Nord la poursuite de ses programmes d'armements nucléaires et de missiles balistiques. Mais, bien que frappé par de multiples sanctions internationales, ce pays a rapidement développé ces dernières années des capacités militaires sous la direction de Kim Jong Un.