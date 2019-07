La Corée du Nord a tiré deux "missiles de courte portée"

La Corée du Nord avait prévenu le 17 juillet que des exercices militaires imminents de Washington et Séoul pourraient avoir des répercussions sur la reprise annoncée de ses pourparlers avec les Etats-Unis, laissant entendre qu'elle pourrait revoir son moratoire sur ses essais balistiques et nucléaires. Les Etats-Unis et la Corée du Sud effectuent des exercices militaires conjoints depuis des années. Mais l'échelle en a été réduite pour faciliter le dialogue avec le Nord à la suite du premier sommet historique entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à Singapour en juin 2018.





Le président américain, qui espère convaincre Pyongyang de renoncer à son programme nucléaire, a rencontré le mois dernier le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pour la troisième fois.