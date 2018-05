La Corée du Nord annonce le démantèlement de son site d'essais atomiques du 23 au 25 mai

La nouvelle avait déjà été transmise par l'agence de presse nord-coréenne KCNA le 20 avril dernier, sans qu'une date ne soit annoncée. C'est désormais le cas. Pyongyang a pris "des mesures techniques" pour démanteler son site d'essais atomiques et invitera des journalistes étrangers à une cérémonie de lancement du processus entre les 23 et 25 mai, a expliqué ce samedi l'agence d'Etat KCNA. "Une cérémonie de démantèlement du site d'essais atomiques est maintenant prévue entre les 23 et 25 mai, en fonction des conditions météorologiques", a précise l'agence, citant un communiqué du ministère nord-coréen des Affaires étrangères.