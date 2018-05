La Corée du Nord menace d'annuler le sommet avec Trump : "Une tactique de négociation classique de Pyongyang"

Pour Antoine Bondaz, spécialiste de la Corée du Nord à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), ce retour en arrière dans la diplomatie nord-coréenne n'est guère surprenant. "C'est une tactique de négociation classique de la Corée du Nord. Dans le cadre des négociations internationales, vous devez mettre la pression sur l'autre, rappeler qu'un accord n'est pas certain et surtout que chacun doit faire des concessions." Des concessions qui, jusqu'à présent, seraient faites seulement par Kim Jong-Un. "Il a fait beaucoup de 'cadeaux' à Donald Trump lui permettant de se vanter. Cela a été le cas, par exemple, avec la fermeture symbolique annoncée le 27 avril du site d'essai de Montap. Le président américain peut dire : "Regardez ce que je suis parvenu à obtenir."





A l'heure où le calendrier s'accélère en vue du sommet prévu le 12 juin, Pyongyang semble bien décidée à reprendre la main dans les négociations avec Washington. Au cœur de celles-ci : l'épineuse question de l'arsenal atomique nord-coréen. Pour Kim Jong-Un, hors de question de lâcher du lest aussi facilement, surtout après avoir soutenu pendant des années qu'il ne renoncerait jamais aux armes nucléaires. Seuls des engagements envers la dénucléarisation de la "péninsule coréenne" ont été émis, une formule sujette à interprétation. Pour Washington, il s'agit cependant d'une condition sine qua none : elle exige "la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible" de la Corée du Nord.