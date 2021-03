La Corée du Nord provoque Joe Biden et lance deux nouveaux missiles dans la mer du Japon

Les premiers pouvaient s’apparenter à un cadeau de bienvenue, les seconds sonnent comme un avertissement. En l’espace de quelques jours, la Corée du Nord a tiré quatre missiles dans la mer du Japon, repérés par les autorités japonaises et sud-coréennes. Dimanche 21 mars d’abord, où suite à la visite en Corée du Sud du secrétaire d’État américain Anthony Blinken et du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, Pyongyang a procédé à un tir de projectiles en mer, le premier connu du genre depuis l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche le 20 janvier. Puis ce jeudi 25 mars ensuite, avec un nouveau tir constaté et annoncé par Séoul.

Si les premiers essais de dimanche ont été sans danger – un responsable américain a indiqué à CNN que ces projectiles étaient probablement des missiles d’artillerie ou de croisière -, les seconds ont été qualifiés sans ambiguïté d’engins balistiques par Tokyo. "La Corée du Nord a lancé deux missiles balistiques", a asséné le Premier ministre Yoshihide Suga, allié des États-Unis, face à la presse. Selon le dirigeant, le dernier tir connu de Pyongyang remontait au 29 mars 2020.

"Cela menace la paix et la sécurité de notre pays et de la région. C’est aussi une violation de la résolution de l’ONU", a encore déclaré Yoshihide Suga, avant de décider d'une réunion du conseil de sécurité nationale. Ce nouveau tir, s’il est avéré, constitue une violation des résolutions internationales, mais aussi un défi pour l’administration Biden qui vient de prendre ses fonctions.

Pendant leurs visites à Tokyo et Séoul, Anthony Blinken et Lloyd Austin ont d’ailleurs grandement insisté sur l’importance de procéder à la dénucléarisation de la Corée du Nord et à son potentiel d’armement nucléaire et de tirs à longue portée. À l’occasion du premier tir dimanche dernier, un haut responsable américain avait prévenu que les forces américaines se tenaient prêtes en cas d’attaque nord-coréenne. "Il serait difficile de trouver un endroit sur la planète où il y a plus de vigilance qu’autour de la Corée du Nord. Nos forces sont toujours préparées, toujours en état d’alerte", a martelé ce dernier à CNN.