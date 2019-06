La Cour constitutionnelle d'Equateur approuve le mariage homosexuel

La Cour constitutionnelle d'Equateur (CEE) approuve le mariage "égalitaire". La CEE a indiqué dans un communiqué que le mariage entre deux personnes de même sexe avait été approuvé par cinq de ses neuf magistrats lors d'une audience à huis clos. Les quatre juges qui s'y sont opposés ont considéré que pour reconnaître le mariage entre homosexuels il était d'abord nécessaire de le légaliser par des réformes constitutionnelles selon les procédures prévues par les textes et par le biais de l'Assemblée nationale.





"Cet arrêt est contraignant parce que les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent aux autorités équatoriennes", a déclaré le juriste Gustavo Medina. "La décision de la Cour constitutionnelle devra s'appliquer dans le pays", a souligné cet ancien président de la Cour suprême et ex-procureur général. "Cela signifie que l'Equateur est plus égalitaire, qu'il est plus juste qu'hier, que les droits humains sont les mêmes pour tous, sans discrimination", a ajouté l'avocat Christian Paula, de la fondation Pakta qui conseille près d'une dizaine de couples du même sexe désireux de se marier.