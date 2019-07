Mur avec le Mexique : la Cour suprême vient en aide à Donald Trump

Les opposants au projet du mur ne comptent pourtant pas en rester là : l'ACLU, l'Union américaine pour les libertés civiles, a rapidement réagi, annonçant une initiative auprès d'une Cour d'appel. L'objectif de cette association de défense des libertés et droits fondamentaux est de rétablir le blocage permanent de la construction du mur frontalier, qui utilise, selon eux, des fonds militaires "non autorisés". Dror Ladin, avocat de l'ACLU, a notamment déclaré : "Les populations à la frontière, l'environnement et la séparation des pouvoirs dans notre Constitution seraient touchés de manière permanente si Trump venait à s'en sortir avec le pillage de fonds militaires pour un mur frontalier xénophobe que le Congrès a refusé".