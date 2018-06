La Cour suprême américaine donne raison à un pâtissier qui a refusé de faire un gâteau de mariage à un couple gay

La Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction du pays, vient de mettre fin à des années de combat judiciaire entre un pâtissier et deux de ses clients. Si toute l'affaire repose à la base sur un simple gâteau, elle est rapidement devenue un véritable enjeu de société questionnant la liberté religieuse, l'égalité entre orientations sexuelles et la liberté d'expression.





Retour sur les faits. L'affaire remonte au 19 juillet 2012. Dave Mullins et Charlie Craig sont sur le point de se marier et commandent à Jack Phillips, un pâtissier de la banlieue de Denver, dans le Colorado, un gâteau de mariage. Mais ce dernier refuse de servir le couple homosexuel, invoquant sa foi chrétienne. Les époux pensent avoir la loi de leur côté. la législation du Colorado interdit effectivement toute discrimination et notamment sexuelle, aux magasins accueillant le public. Ils déposent plainte et gagnent facilement leur procès, en première instance puis en appel, mais l'affaire est loin d'être terminée. Face à la médiatisation, l'affaire remonte jusqu'à la Cour suprême.