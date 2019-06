La création d’un tribunal international spécialisé pour juger les crimes du groupe Etat Islamique est-elle possible ?

L'initiative a été lancée en Suède. Interrogé par la station publique Sveriges Radio le 7 mars dernier, le ministre de l’Intérieur suédois avait fait savoir qu’il était en faveur d’un tel dispositif. "Un tribunal international dans la région faciliterait le recueil des témoignages, la collecte de preuves et les interrogatoires", déclarait Mikael Damberg, dans une interview traduite par Courrier International. Une position défendue dans l'idée que, si les accusés de terrorisme étaient jugés dans leur pays d'origine, il serait difficile de démontrer leurs crimes. Comme le rappelle The Guardian, les prévenus pourraient s’en tirer avec des peines allégées. De quoi provoquer une crise aussi bien politique que sécuritaire.





Une hypothèse évoquée également à Paris. Rappelant au micro de LCI que la France était "absolument et définitivement" opposée à la peine capitale, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a confié "réfléchir" à l'éventualité d'une cour internationale. "Nous ne pourrons pas construire ça seuls, il faut travailler avec les autres pays européens et il faut que les Irakiens acceptent cette possibilité-là", a déclaré la Garde des Sceaux. Quoi qu’il en soit, auprès du quotidien suisse, le ministère de la Justice suédoise confesse que de plus en plus de personnalités politiques sont séduits par l'idée.





Car une condamnation, qui plus est à la peine de mort, de ressortissants étrangers en Irak pose de nombreux problèmes. Ainsi, selon plusieurs médias, les onze Français ont été représentés par des avocats commis d’office. Ils n’avaient jamais rencontré leur client avant l’audience et n’ont eu que quelques minutes pour consulter les dossiers. D'après une journaliste du Guardian présente à l’une des audiences, le jugement a été liquidé en moins de vingt minutes. Au-delà d'une justice expéditive, elle décrit surtout un manque de reconnaissance des victimes, dont les proches ne récupèrent aucune réparation.