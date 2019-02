La croissance britannique au plus bas

La croissance britannique n'a été que de 1,4% en 2018, au plus bas depuis 2012. Pour cette année 2019, la Banque d'Angleterre a abaissé sa prévision de croissance à 1,2% et estime à une chance sur quatre le risque d'entrée du pays en récession d'ici à l'été. Une conséquence directe du Brexit mais pas que. Le ralentissement économique des autres pays européens pèse également sur la Grande-Bretagne. Quid des investissements étrangers dans ce pays ? Dans quelle mesure le Brexit va-t-il impacter l'économie française et celle du monde entier ?



