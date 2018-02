La femme de Donald Trump Jr. hospitalisée après réception d'un courrier contenant une poudre blanche suspecte

Vanessa Trump, 40 ans et mère de cinq enfants avec Donald Trump Jr., a ouvert l'enveloppe suspecte vers 10 heures du matin, à son domicile de la 54e rue près de l'East River, ont précisé les pompiers new-yorkais, qui ont rapidement décidé de la faire hospitaliser par précaution. On ignorait en fin de journée si l'ex-mannequin était toujours à l'hôpital. Le Secret Service, chargé notamment de la sécurité de la famille du président, a simplement confirmé qu'une enquête était "en cours", sans autre détail.