La Finlande réfléchit-elle vraiment à instaurer une semaine de 4 jours pour les salariés ?

Depuis quelques jours, la Finlande s'est invitée dans les médias, notamment français, nombreux à relayer des propos de la jeune Première ministre du pays, Sanna Marin. Nommée le 10 décembre dernier, la sociale-démocrate de 34 ans souhaiterait instaurer une semaine de 4 jours et des journées de 6 heures. Nous avons évoqué cette prise de position de la responsable finlandaise dans un article publié lundi.

A l'appui de cette information, cette déclaration de Sanna Marin est mise en avant : "En termes de vie professionnelle, une semaine de travail de quatre jours, une journée de travail de six heures, pourquoi cela ne pourrait pas être la prochaine étape ? Est-ce huit heures la vérité ultime ? À mon avis, les gens méritent plus de temps avec leur famille et dans des activités culturelles. Cela pourrait être la prochaine étape pour nous dans la vie professionnelle."