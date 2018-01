La Française Emilie König, figure de Daech, arrêtée en Syrie : "Elle s'est repentie", assure sa mère

Fin septembre 2015, Emilie König s’était retrouvée au centre de l’attention après que les Etats-Unis avaient ajouté son nom à leur liste de "combattants terroristes étrangers". Un an plus tôt déjà, l’Onu avait aussi inscrit celle qui se fait désormais appeler Ummu Tawwab ("mère de celui qui pardonne") à son fichier des personnes associées à Al-Qaïda en Irak, lui valant des sanctions internationales et l’interdiction de voyager. Surveillée par les renseignements, elle avait été surprise en train d'appeler ses contacts en France pour les inciter à monter des attaques contre les institutions françaises et s’était retrouvée visée par une enquête sur le départ en Syrie d'une dizaine de jeunes gens de la région nîmoise.