La France à Jérusalem : l'histoire mouvementée des "sites français" en Terre sainte

Mais pourquoi tant de tensions ? Les caméras du monde entier ont capté, mercredi 22 janvier, les éclats de voix d'Emmanuel Macron dans la foule israélienne, un peu énervé, lâchant dans un anglais à l'accent très franchouillard : "Everybody know the rules, I don't like what you did in front of me". ("Tout le monde connaît les règles, je n'aime pas ce que vous avez fait juste devant moi"). La présence du Président français n'avait rien d'anodin : le chef d'Etat venait visiter l'un des quatre lieux de l'Histoire française - quelque peu mouvementée - en Terre sainte.