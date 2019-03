La France a rapatrié plusieurs enfants de djihadistes depuis la Syrie

"La France a procédé ce jour au retour de plusieurs mineurs orphelins et isolés, âgés de 5 ans et moins, qui se trouvaient dans des camps du nord-est de la Syrie." Voilà ce qu'indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué envoyé ce vendredi 15 mars. Les autorités françaises ont précisé que "ces enfants font l'objet d'un suivi médical et psychologique particulier et ont été remis aux autorités judiciaires".