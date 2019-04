La France avait bien préparé un rapatriement des djihadistes français de Syrie

Au final, aucun rapatriement massif n'a eu lieu pour le moment, et le gouvernement s'est défendu vendredi d'avoir cédé aux réticences de l'opinion publique. En France, pays occidental le plus touché par les attentats perpétrés au nom de l'organisation Etat islamique, la question du retour des djihadistes est sensible. Dans un sondage de fin février, une très large majorité de Français se disaient "inquiets" d'un tel retour, et favorables à laisser la Syrie et l'Irak prendre en charge les enfants. Depuis plus de 18 mois, les autorités ont souvent changé de pied.





Paris a d'abord exclu tout retour de djihadistes, à l'exception des enfants avec l'accord maternel. La donne a changé le 19 décembre lorsque les Etats-Unis ont annoncé le retrait de leurs troupes du nord-est syrien, faisant redouter un affaiblissement de l'allié kurde face à Ankara ou Damas, et un risque d'"évaporation" des djihadistes. Un tel scénario faisait alors pencher les autorités en faveur d'un retour de tous les ressortissants français. Mais le 26 février, le président Emmanuel Macron tranche, affirmant qu'"il n'y a pas un programme de retour des djihadistes".