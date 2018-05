La France blessée par les propos de Donald Trump sur les attentats du 13-Novembre

Donald Trump nous avait habitués à son outrance. Cependant, ses derniers propos sur les attentats du 13-Novembre ne passent décidément pas. En mimant le massacre et en justifiant le port d'armes par l'attentat du Bataclan, le président américain a profondément meurtri les familles de victimes et les rescapés. Certains responsables demandent maintenant à Emmanuel Macron de réagir directement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.