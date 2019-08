La France championne d'Europe du versement de dividendes au deuxième trimestre

Les actionnaires des plus grandes entreprises mondiales ne connaissent pas la crise. Selon une étude publiée lundi par la société de gestion de fonds Janus Henderson Investors, le montant des dividendes versés par les entreprises à l'échelle mondiale a atteint un nouveau record au deuxième trimestre.





Ainsi, les dividendes versés aux actionnaires dans le monde au deuxième trimestre 2019 ont progressé de 1,1%, comparé à un an plus tôt, atteignant un montant de 513,8 milliards de dollars. En revanche, comme le révèle l'étude, "le taux de croissance a été le plus faible en plus de deux ans", le montant des dividendes ayant par exemple progressé de 14,3% au deuxième trimestre l'an dernier.