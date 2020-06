La France dénonce une manœuvre turque "extrêmement agressive" en Méditerranée

Depuis la chute du régime Kadhafi en 2011, le chaos règne en Libye où deux factions s'opposent. D'un côté le GNA de Fayez al-Sarraj et de l'autre les forces dissidentes du maréchal Khalifa Haftar, soutenues notamment par l'Egypte et la Russie. Les conflits sur ce territoire ont déjà causé des centaines de morts. Des milliers d'autres ont aussi choisi de s'exiler et ont fui, entre autres vers les pays frontaliers et l'Europe.