La France et Hong Kong : des relations commerciales très lucratives

Depuis deux mois, les manifestations pro-démocratie ne faiblissent pas à Hong Kong et l'économie de la troisième place boursière au monde accuse le coup. Au premier trimestre, elle a baissé de 0,6 % sur un an, sa pire performance trimestrielle en dix ans. Dans le secteur du tourisme, les chambres d'hôtel se sont vidées, les réservations ayant chuté de 50%. Et le blocage du huitième aéroport international le plus fréquenté au monde (74 millions de passagers en 2018) n'arrange en rien la situation.





"Ce qui se produit à Hong Kong ces derniers mois place l’économie et la population locale dans une situation préoccupante, voire dangereuse", a averti Edward Yau, secrétaire d’État au commerce et au développement économique de Hong Kong.





Une situation économique qui inquiète certains patrons français qui craignent, selon Le Parisien, "la mise en coupe réglée de Hong Kong par la Chine" et ainsi un climat moins propice aux affaires. Car, depuis une dizaine d'années, les relations économiques entre la France et Hong Kong sont particulièrement lucratives.