La France "porte une lourde responsabilité" dans le génocide au Rwanda, selon un nouveau rapport

L'enquête ne fait mention d'aucun lien ou preuve sur la participation de responsables ou du personnel français aux tueries, entre avril et juillet 1994. Elle rejette toutefois la thèse de l'ignorance tricolore et d'un rôle qui n'aurait été que passif. La France a fourni un soutien militaire et politique afin de protéger ses propres intérêts et a ignoré les alertes internes. Elle a été un "collaborateur indispensable dans l'établissement d'institutions qui deviendraient des instruments du génocide", assènent les chercheurs.

"Aucun autre État étranger n'avait connaissance du danger représenté par les extrémistes rwandais tout en appuyant ces mêmes extrémistes (...) Le rôle du pouvoir français a été singulier", expliquent-ils encore, se désolant que l'État français n'ait "toujours pas reconnu son rôle" et ne s'en soit "toujours pas officiellement excusé".

À noter que le cabinet d'avocats américain Levy Firestone Muse a aussi fustigé Paris pour avoir fait obstruction aux investigations, en ignorant notamment des demandes de documents.

De son côté, l'Élysée s'est satisfait lundi d'un document qui "ouvre un espace politique nouveau" entre la France et le Rwanda pour "se projeter vers un avenir commun".