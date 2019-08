La France prête à accueillir 40 passagers de l'Open Arms

Le navire humanitaire de l'ONG espagnole Proactiva transporte toujours 105 adultes et deux enfants à bord selon le gouvernement espagnol. Ce dernier, en raison de "la situation d'urgence" à bord et face à "l'inconcevable décision des autorités italiennes de fermer tous ses ports", a proposé ce dimanche d'accueillir le bateau dans son port d'Algesiras, à l'extrême sud du pays. Mais l'association a rejeté cette offre de Madrid, jugeant "absolument irréalisable" de rallier le port proposé. Elle invoque l'"urgence humanitaire", après 17 jours de navigation, et alors qu'il lui en faudrait cinq pour atteindre la destination.