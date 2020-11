La France visée à Jeddah ? "C'est l'hypothèse la plus vraisemblable"

critiqué pour la promotion cette "version extrêmement rigoriste de l'islam", tente de se présenter sous un nouveau jour, avec des réformes sociales libérales entreprises sous l'impulsion de Mohammed Ben Salmane, qui a dans le même temps accentué la répression des voix dissidentes depuis son accession au statut de prince héritier en 2017. "Ces dernières années, il y a effectivement eu une ouverture sous l'égide du prince héritier qu'on surnomme MBS" poursuit le politologue. "Mais, manifestement, une partie importante de l'opinion, plus précisément des cercles ultra-conservateurs, n'acceptent pas ces réformes. On a vu ces dernières années des contestations, des attentats contre des intérêts occidentaux."

Jeddah serait-elle devenue un lieu particulièrement sensible ? Cette ville où a eu lieu ce mercredi un attentat à l'explosif perpétré dans un cimetière non-musulman à l'occasion de la cérémonie du 11-Novembre, "est l'un des lieux les plus ouverts au monde au sein de ce royaume extraordinairement fermé", selon le maître de conférences à Sciences Po Paris Frédéric Encel, sur LCI. "

Plusieurs pays étaient représentés à Jeddah, ce mercredi pour la célébration de ce 102 anniversaire de l'armistice conclu entre l'Allemagne et les Alliés, qui marqua la fin de la Première guerre mondiale. La France, qui figurait parmi ces pays, était-elle la première visée ? "C'est trop tôt pour le dire mais, parmi les hypothèses à formuler, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable" assure le géopolitologue. "Tout d'abord, parce que nous sommes dans une séquence qui suit ce qui s'est passé ces dernières semaines" - il s'agit de la deuxième attaque visant des intérêts français à Jeddah après celle du 29 octobre contre un vigile du consulat de France, sur fond d'une série d'attentats jihadistes en France mais aussi à Vienne le 2 novembre.

"De manière plus générale, c'est une tentative des mouvances les plus ultra-conservatrices en Arabie Saoudite de faire échouer les réformes du prince héritier MBS" précise-t-il. "Il n'y a rien de plus 'efficace' pour frapper un pouvoir dont on n'aime pas les réformes que de le mettre en porte-à-faux, et donc en difficulté, sur le plan sécuritaire vis-à-vis des occidentaux. Ces occidentaux dont le pouvoir cherche à obtenir le soutien. Cela ne m'étonnerait pas que ce nous soyons confrontés à ce type de manoeuvre."