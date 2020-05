La fumée des incendies en Australie à l'origine de centaines de décès, selon une spécialiste

Alors que les violents incendies survenus en Australie sont désormais terminés, vient le temps de l'enquête visant à éclaircir la catastrophe et indemniser les victimes. Et ces dernières pourraient être bien plus nombreuses qu'on ne le pense. Officiellement, plus de 30 personnes ont péri dans les flammes entre septembre 2019 et février 2020. Or, selon une spécialiste entendue par le gouvernement de Scott Morrison, les feux saisonniers de la fin de l'année ont fait 445 morts et occasionné 3.340 hospitalisations et 1.373 passages aux urgences.

Dans son expertise, Fay Johnston, professeure associée à l'Institut Menzies pour la recherche médicale de l'Université de Tasmanie, a tenu compte des conséquences de la fumée dégagée par les incendies pour dresser ce lourd bilan. "Nous estimons que les dépenses de santé, liées aux décès prématurés et aux admissions dans les hôpitaux, se sont élevées à 2 milliards de dollars australiens", soit 1,20 milliard d'euros, a-t-elle déclaré.