La galaxie Epstein : qui sont les principaux protagonistes de cette affaire ?

Sur le papier, tout semblait réussir à Epstein. A 66 ans, il était un richissime gestionnaire de fortune, souvent accompagné des personnes parmi les plus puissantes de la planète. Fils d'un jardinier de Brooklyn et ancien professeur de mathématiques, il fréquentait Donald Trump, Bill Clinton, le prince Andrew ou encore George Mitchell, un ancien émissaire de la paix au Moyen-Orient, Leslie Wexner, patron milliardaire de l'entreprise L Brands - la maison-mère de la marque de lingerie Victoria's Secret ... En juillet dernier, il avait été arrêté par la police à la descente de son avion, et inculpé pour exploitation sexuelle de mineures et conspiration en vue d'une exploitation sexuelle. Des chefs d'accusation qui auraient pu lui valoir jusqu'à 45 ans de prison s'il avait été reconnu coupable au terme de son procès l'année prochaine. Mais un mois après son arrestation, l'homme a été retrouvé mort dans sa cellule de prison de Manhattan, le 10 août.





Cette affaire qui agrège et alimente toutes sortes de théories complotistes n'est pas nouvelle et Epstein n'est pas un inconnu des médias et de la justice américaine. Il y a une dizaine d'années, il avait déjà été accusé de faits similaires en Floride. Mais à la suite d'un accord passé à l'époque avec le procureur fédéral chargé de cette affaire Alexander Acosta, ancien ministre du Travail de Donald Trump, il avait obtenu de ne pas être poursuivi par la justice fédérale. Il avait uniquement été condamné pour des faits mineurs de prostitution, qui lui avaient valu une peine de prison aménagée de treize mois. L'accord est longtemps demeuré confidentiel et inaccessible, y compris pour les dizaines de victimes. Quant aux personnes impliquées aux côtés d'Epstein, elles ont bénéficié d'une immunité contre les poursuites pénales.





Dans cette autre affaire, pour laquelle il devait comparaître en 2020 et relancée par une enquête du Miami Herald sur ce réseau et les personnes impliquées, il était accusé d'avoir, entre 2002 et 2005 au moins, fait venir des mineures, certaines âgées de 14 ans seulement, dans ses résidences de Manhattan et de Palm Beach, et sur son île privée des Caraïbes "pour se livrer à des actes sexuels avec lui, après quoi il leur donnait des centaines de dollars en liquide". "Il en a aussi payé certaines pour qu'elles recrutent d'autres filles afin qu'elles soient elles aussi abusées par Epstein", ajoute l'acte d'accusation.





Après le décès du suspect principal dans cette affaire, la justice américaine semble bien décidée à éclaircir ce sordide dossier, en enquêtant notamment auprès des possibles complices d'Esptein.