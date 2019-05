500.000 travailleurs pakistanais vont-ils vraiment immigrer en Roumanie comme l'affirme Marine Le Pen ?

L'information est-elle vraie ? Une infime partie seulement. Comme l'indique le quotidien, l'ambassadeur de Roumanie à Islamabad, Nicolae Goia, a bien rencontré l’assistant spécial du ministre pakistanais de l’outre-mer et du développement des ressources humaines, Zulfikar Bukhari, le 17 avril. Pour autant, aucun accord n'a été conclu. "Il s’agissait d’un entretien de courtoisie durant lequel les deux parties ont discuté sur plusieurs thèmes parmi lesquels le placement de travailleurs pakistanais, nous indique l'ambassade de Roumanie en France. La partie pakistanaise soulignant son intérêt pour la régularisation de l’export de main d’œuvre et du respect de la législation applicable."





Les autorités roumaines réfutent pourtant le chiffre de 500.000 travailleurs pakistanais, tout comme celui d'un million à long terme que l'on retrouve dans les articles de la presse pakistanaise ainsi que dans la bouche de la présidente du Rassemblement National. "Les discussions n’ont pas porté sur des quotas ou des chiffres concernant un éventuel transfert de travailleurs du Pakistan, ni sur des actions concrètes dans cette direction", tient à souligner l'ambassade. Ce chiffre a pu avoir été donné, à tort, par le gouvernement pakistanais puisque que les autorités roumaines nous précisent : "Suite aux démarches de l’ambassadeur roumain à Islamabad, le communiqué officiel des autorités pakistanaises a été modifié le même jour, afin qu’il reflète d’une manière fidèle et correcte les discussions."





L'ancienne version n'est plus disponible en ligne. Le communiqué mis à jour, indique que "la Roumanie est en manque de main d'oeuvre et qu'elle a le potentiel d'importer jusqu'à un million de travailleurs qualifiés et non qualifiés, venant du monde entier." Ce million correspondrait donc au besoin de main d'oeuvre global et reste à prendre avec des pincettes. Aujourd'hui, les immigrés présents en Roumanie, qu'ils viennent en tant que travailleur ou non, sont en premier lieu issus d'Italie (13.700 ressortissants) selon les données de 2016, et de Moldavie (9.100 ressortissants). La France est le 5ème plus grand pourvoyeur d'immigrés dans le pays (5.300 ressortissants).