La justice australienne va examiner l'ultime pourvoi du cardinal George Pell, condamné pour pédocriminalité

L'affaire du cardinal George Pell, anciennement l'un des hommes les plus puissants du Vatican rebondit. Condamné pour pédocriminalité, le cardinal avait été débouté en août dernier, par la Cour suprême de l'Etat de Victoria, de l'appel contre sa condamnation en mars à six ans de prison pour l'agression de deux adolescents en 1996 et 1997 dans la cathédrale de Melbourne.

Deux des magistrats de la Cour suprême de Victoria avaient décrit l'ancien enfant de chœur comme quelqu'un de "très convaincant" qui "n'est clairement pas un menteur, pas un fantaisiste et qui a été témoin de la vérité". Mais le troisième juge avait estimé que le témoignage de la victime comportait des "incohérences" et qu'il existait une "possibilité importante" pour que Mgr Pell n'ait pas commis de crime.

Dans cette affaire, le cardinal Pell avait été condamné à six ans de prison pour deux agressions. La deuxième victime du prélat est décédée en 2014 d'une overdose, sans jamais avoir fait état de l'agression. Le père de la deuxième victime s'est dit "écœuré" par la décision de la Haute cour, qui a cependant été saluée par l'archevêque de Sydney Anthony Fisher.

"De nombreuses questions se posent. Et il est normal qu'elles puissent être examinées par notre plus haute juridiction", a-t-il dit dans un communiqué. "Pour le bien de toutes les personnes impliquées dans cette affaire, j'espère que le pourvoi sera examiné le plus tôt possible", poursuit-il.