La justice brésilienne oblige Jair Bolsonaro à porter un masque en public

Le Brésil compte déjà plus d'un million de personnes infectées du coronavirus pour 51.000 personnes décédées. Le pays est devenu ces dernières semaines l'un des foyers principaux de la maladie. Depuis le début de la pandémie, Bolsonaro se montre vigoureusement opposé à des mesures restrictives trop importantes en vue de préserver l'emploi. Il multiplie aussi les meetings en grande pompe et les bains de foule. S'il s'est fait plus discret dernièrement, le port du masque était loin d'être systématique lors de ses apparitions en public, un fait qui avait généré la colère de nombreuses personnalités du pays.

Le gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria, s'en était notamment désolé : "il descend dans la rue sans masque. Un mauvais comportement et une mauvaise indication. C'est très triste pour le Brésil et rend tout plus difficile pour les gouverneurs des États du Brésil." La décision judiciaire, elle, ne va pas améliorer les relations exécrables entre la justice brésilienne et le chef de l'Etat, ce dernier ou ses proches étant régulièrement menacés par des enquêtes sur des soupçons d'ingérence sur les affaires judiciaires.