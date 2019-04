La Libye au bord d'un nouvel embrasement ? Pourquoi deux camps se déchirent le pays

Il faut remonter à la mort de Kadhafi en octobre 2011 pour comprendre pourquoi le pays est confronté à une instabilité chronique. Trois jours après la disparition du "Guide de la révolution", le Conseil national de transition (CNT) – l'organe politique de la rébellion - proclame la "libération totale" du pays. Un an plus tard, en août 2012, le CNT remet ses pouvoirs au Congrès général national (CGN, Parlement), élu un mois plus tôt. Mais celui-ci ne parvient pas à reprendre la main sur l'est du pays. Deux ans plus tard, la division s'installe : en mai 2014, Khalifa Haftar, proche de l'Egypte et des Emirats arabes unis, lance une opération contre les groupes djihadistes à Benghazi. Plusieurs officiers de la région orientale rallient sa force paramilitaire, l'Armée nationale libyenne (ANL).





Le 25 juin, à la suite de nouvelles élections, le Congrès général national est remplacé par un Parlement dominé par les anti-islamistes. Puis, fin août, après des semaines de combats, une coalition de milices, "Fajr Libya", s'empare de Tripoli et réinstalle le CGN et un nouveau gouvernement. Le gouvernement en place jusque-là et le parlement élu en juin s'exilent dans l'est. Conséquence improbable : le pays se retrouve avec deux gouvernements et deux parlements.





En décembre 2015, après des mois de négociations, des représentants de la société civile et des députés signent à Skhirat (Maroc) un accord parrainé par l'ONU. Un gouvernement d'union nationale (GNA) est proclamé. En mars 2016, son chef Fayez al-Sarraj parvient à s'installer à Tripoli. Mais dans l'Est, le cabinet parallèle, soutenu par le général Haftar, et le parlement lui restent opposés.





Le 25 juillet 2017, Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar, réunis en région parisienne, s'engagent à œuvrer pour sortir le pays du chaos. Mais les mois qui suivent marquent l'enlisement des négociations. En parallèle, le maréchal Haftar engrange les succès militaires, mettant la main sur le "Croissant pétrolier" (nord-est du pays) et le sud désertique, repaire des djihadistes. Le 11 février 2019, l'Union africaine (UA) appelle à une conférence internationale en juillet et réclame la tenue d'élections en octobre. Le 28 février, l'ONU fait état d'un accord entre al-Sarraj et Haftar sur l'organisation d'élections. Mais les tensions de ces derniers jours pourraient remettre en péril ce processus.