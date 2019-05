La Louisiane, énième Etat à réprimer l'avortement : les pro-vie américains ont la Cour suprême dans le viseur

Alabama, Missouri, Ohio, Dakota du Nord, Géorgie, Mississipi, Kentucky, Iowa et maintenant Louisiane. Avant les Etats-Unis ? Cet Etat conservateur du Sud du pays s'est doté, mercredi 29 mai, d'une loi réprimant l'avortement, en l'interdisant à partir du moment où les "battement de coeur" du foetus étaient détectables. Une étape qui intervient autour de la 6e semaine de grossesse, soit un moment où la plupart des femmes concernées ne connaissent pas leur condition. Le texte, rapporte le New Yorl Times, a été adopté par des sénateurs républicains comme démocrates, et approuvé par le gouverneur de l'Etat, membre du Parti démocrate et opposant notoire à l'avortement, soucieux d'assurer sa réélection à son poste cette année.





Ce texte n'est pas le plus répressif du pays. La "palme" en revient à l'Alabama, qui interdit la quasi-totalité des interruptions volontaires de grossesse, même en cas d'inceste ou de viol et prévoit une peine de 10 à 99 ans de prison pour les médecins pratiquant un avortement, sauf en cas d'urgence vitale pour la mère ou d'"anomalie létale" du fœtus. Mais il n'en constitue pas moins une preuve de l'avancée incontestable des ultra-conservateurs et des anti-féministes sur le sujet, qui ne se cachent absolument pas : faire fléchir la Cour suprême du pays sur le sujet.